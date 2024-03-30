Зміївська ТЕС раніше вже призупиняла роботу через російську агресію

Зміївська теплоелектростанція, що на Харківщині, повністю зруйнована внаслідок російського обстрілу 22 березня. Зараз на підприємстві триває розбір завалів. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомили у прес-службі «Центренерго».

Зазначається, що російські обстріли знищили всі енергоблоки блоки та пошкодили допоміжне обладнання.

«Наслідки згубні для Зміївської ТЕС, станція повністю зруйнована. Було багато влучань саме по дороговартісному й унікальному обладнанню. Все, що ми ремонтували з літа, готуючись до важкого опалювального сезону, зруйновано», – цитує «Інтерфакс-Україна» голову наглядової ради Андрія Готу.

Зараз на підприємстві триває розбір завалів. У «Центренерго» зазначають, що наразі немає доступу до більшої частини обладнання. Тому поки що неможливо точно оцінити масштаб пошкоджень та підрахувати суму, яка необхідна для відбудови ТЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на Зміївську ТЕС у п’ятницю, 29 березня, запевнив, що станцію відновлять, але поки що невідомо скільки для цього потрібно часу.

«Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати», – сказав Герман Галущенко.

Зазначимо, що Зміївська ТЕС одна з найбільших теплових електростанцій України. В експлуатацію її ввели у 1960 році. У 2005 році на ТЕС замінили восьмий енергоблок. Після цього встановлена потужність ТЕС склала 2200 МВт.

Зміївська ТЕС вже призупиняла роботу через російську агресію. Вона не працювала з 11 вересня до 1 жовтня у 2014 році. Тоді склалася критична ситуація з паливозабезпеченням.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року російські окупанти завдали масованої атаки крилатими ракетами та дронами, вдаривши по щонайменше сімох областях. Всього окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу. В результаті протиповітряного бою українські захисники знищили 92 повітряні цілі. Тоді міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що окупанти здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.