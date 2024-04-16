Росія знищила Трипільську ТЕС через вичерпання ракет для її захисту
Володимир Зеленський повідомив, що ТЕС атакували 11 ракетами, сім із яких вдалося збити
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Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині через те, що в України закінчилися ракети для її захисту. Більшість ракет, який летіли на станцію, вділося знищити, проте останні чотири снаряди не було чим збивати, повідомив у вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS.
Володимир Зеленський розповів, що на Трипільську ТЕС 11 квітня росіяни випустили 11 ракет, перші сім з яких вдалося збити українським Повітряним силам. Водночас останні чотири ракети долетіли до цілі, оскільки ППО не мало снарядів для їх збиття.
«Чому? Тому що було ракет – нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля», – повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 11 квітня Трипільська ТЕС, яка розташована в місті Українка на Київщині, втратила 100% потужності та припинила роботу. Внаслідок влучання зайнялася масштабна пожежа в турбінному цеху. Через атаку в місті ввели обмеження щодо постачання води.
Зазначимо, Трипільська ТЕС – найпотужніша електростанція у Київській області, яка постачала енергію на Київщину, Житомирщину та Черкащину. Росіяни атакували станцію у перший день повномасштабного вторгнення, завдавши руйнувань, проте її роботу вдалося відновити.