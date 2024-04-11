Трипільська ТЕС – найпотужніша електростанція на Київщині

Трипільська ТЕС у Київській області повністю знищена внаслідок російського обстрілу 11 квітня. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота в коментарі інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна».

Внаслідок влучання на Трипільській ТЕС сталась пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. За словами голови наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрія Готи, всі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Зазначається, що через російські атаки наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.

Міський голова Українки, де розташована Трипільська ТЕС, попередив жителів міста про можливу відсутність води та енергії.

«Прошу всіх! зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне», – написав міський голова Українки Олександр Туренко.

Трипільська ТЕС – найпотужніша електростанція на Київщині. Її ввели в експлуатацію у 1977 році. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Зазначимо, що внаслідок масованої ракетної атаки, яка сталась у четвер, 11 квітня, також пошкоджено підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. На Харківщині застосовані графіки аварійних відключень.

Масовані обстріли енергетики України – які наслідки

Наприкінці березня Росія активізувала обстріли по критичній інфраструктурі України. Зокрема, масовані атаки та об’єкти енергетики відбулися 22 та 29 березня – тоді окупанти обстріляли ДніпроГЕС – найбільшу гідроелектростанцію, розташовану на Запоріжжі.

Крім того, росіяни завдали ударів по Зміївській ТЕС на Харківщині, на якій внаслідок атаки зруйновані всі енергоблоки. Мер Харкова Ігор Терехов 1 квітня заявив, що у місті обстрілами зруйнована практично вся енергетична інфраструктура. Через критичну ситуацію в енергосистемі у Харкові навіть призупинили роботу метрополітену.

Внаслідок обстрілу росіян також зруйновані всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС на Прикарпатті. На відновлення теплоелектростанції треба щонайменше 4 мільярди гривень. Також під час обстрілу 29 березня окупанти намагалися атакувати ракетами Дністровську ГЕС на Буковині, щоб підтопити територію Молдови.

4 квітня в інтерв’ю естонському ERR прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок тривалих російських обстрілів української енергетики протягом останніх тижнів знищено близько 80% теплових електроцентралей.

11 квітня російські повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.