Зранку 11 квітня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ракетній атаці традиційно передували пуски «шахедів». А вже в 01:12 було зафіксовано виліт близько 9 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). Біля 5:00 перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір України з півночі. Також в 5:57 Повітряні сили зафіксували пуски ракет «Кинджал».

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К;

12 зенітних керованих ракет С-300;

40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Судячи з повідомлень ПС, під ракетно-дроновою атакою перебували Стрий, Харків, окремі населені пункти Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей.

Зараз відомо, що внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. На Харківщині застосовані графіки аварійних відключень. Наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.