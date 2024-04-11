Росія знову завдала масштабного комбінованого удару по Україні
Ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 тощо
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Зранку 11 квітня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ракетній атаці традиційно передували пуски «шахедів». А вже в 01:12 було зафіксовано виліт близько 9 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). Біля 5:00 перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір України з півночі. Також в 5:57 Повітряні сили зафіксували пуски ракет «Кинджал».
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К;
- 12 зенітних керованих ракет С-300;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Судячи з повідомлень ПС, під ракетно-дроновою атакою перебували Стрий, Харків, окремі населені пункти Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей.
Зараз відомо, що внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях. На Харківщині застосовані графіки аварійних відключень. Наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.