Завод налагодить постачання безпілотників для українських військовослужбовців

Німецька компанія-виробник безпілотників Quantum-Systems оголосила про запуск другого заводу з виробництва БПЛА в Україні. Про це повідомили у прес-службі компанії у четвер, 18 квітня.

Урочисте відкриття заводу відбулося за участі німецької делегації та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Україні Олександра Камишіна. Завод Quantum-Systems GmbH став другим підприємством компанії в Україні.

«Очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб. Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це є вотум довіри до України та її співробітників і водночас свідчить про власну прихильність компанії надавати Україні довгострокову підтримку в захисті країни», – повідомили у прес-службі компанії.

За очікуваннями компанії, другий завод матиме потужність, яка дозволить створювати в Україні до 1000 БПЛА щороку, включно з виробництвом запасних частин.

У прес-службі Quantum-Systems нагадали, що компанія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення та надає свої безпілотники для підтримки ЗСУ. Зокрема, через німецьку ініціативу German Enablement Initiative вже передали 212 систем, а до кінця 2024 року компанія планує поставити ще 500 розвідувальних БПЛА.

Зазначимо, Quantum-Systems – компанія, яка спеціалізується на розробці, проектуванні та виробництві малих безпілотників sUAS, які є альтернативою китайським БПЛА. Такі дрони є комерційними та можуть використовуватися безпеки, оборони, громадської безпеки, комерційних і ГІС-операцій.