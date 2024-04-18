Успіхи України в оборонній промисловості неабияк дратують США

Українські фахівці виготовили безпілотник, який з легкістю може долетіти до російського Сибіру. Дальність його польоту сягає 3000 км, йдеться у статті видання The Economist, опублікованій 18 квітня.

Як йдеться у публікації, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники великої дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Остання і одна з найкращих нових моделей дронів має запас ходу 3000 км і здатна досягти Сибіру.

Як зазначає видання, успіхи України в оборонній промисловості неабияк дратують США, які наполягають на припиненні ударів по російських НПЗ. Занепокоєння США викликали як імовірне підвищення цін на нафту, так і можливе підвищення ставок у війні.

Проте попри побоювання Заходу, поінформоване джерело The Economist спрогнозувало розширення української програми дронів найближчими місяцями. Співрозмовник видання на позовний «Детектив» розповів, що минулого тижня відбувся перехід від націлювання на нафтову інфраструктуру, але, ймовірно, це тимчасово.

Один з виробників безпілотників великої дальності стверджує, що не всі американські представники за заборону і насправді грають на публіку, коли виступають із вимогами припинити.