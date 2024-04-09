Танки вартістю мільйони доларів українці нищать дронами, які коштують по 400 доларів за штуку

Понад дві третини російських танків, які Сили оборони України знищили за останні місяці, були вражені за допомогою FPV-дронів. Про це розповів представник НАТО в коментарі американському журналу Foreign Policy.

Співрозмовник видання заявив, що це відбувається, зокрема, через відсутність достатньої кількості артилерійських боєприпасів від США та інших західних країн.

«На третій рік повномасштабного російського вторгнення безпілотники FPV стали майже повсюдними на українському полі бою», – йдеться в матеріалі.

Видання також зазначає, що Україна використовує дрони, які коштують по 400 доларів за штуку. Так, у них дешеві камери, через що оператору складніше прицілюватися вночі або в похмуру погоду. Також на них чіпляють саморобні боєприпаси, які іноді вибухають у польоті.

«Дрони FPV мають невелику дальність дії. Тож, навіть якщо українцям не вистачає артилерії дальньої дії, вони зможуть використовувати лише кілька дронів на відстані до 10 кілометрів», – заявив радник CNA Семюел Бендетт.

Своєю чергою старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, стверджує, що загальна точність FPV-дронів становить менш ніж 50 відсотків. Знищити танк і солдатів усередині за допомогою FPV може лише досвідчений пілот, переконаний експерт.

Крім того, навіть ті дрони, які долають російські засоби протидії, можуть не завдати смертельного удару. За словами Лі, який востаннє їздив до України у листопаді минулого року, зазвичай перші декілька разів танк не знищують, для цього потрібно 10 і більше безпілотників.

Водночас видання зазначає, що попри це Росія має вагому причину прикривати свою військову техніку засобами маскування і перешкод. Країні-агресору не вистачає бронетехніки і танків. Якщо Росія продовжить кидати на фронт більше танків замість знищених, то може втратити свою чисельну перевагу в цій техніці, що призведе до ускладнення наступальних операцій.

Додамо, що FPV-дрон – є видом безпілотників, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. Військові під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники шляхом встановлення бойової частини або пристрою для скидання боєприпасів.