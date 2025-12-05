Інцидент стався 4 грудня у селі Обарів Рівненсього району

У четвер, 4 листопада, у селі Обарів Рівненського району виникла сутичка між поліцейськими та водієм автомобіля Renault. Патрульні зупинили чоловіка за перевищення швидкості, а під час перевірки документів зʼясували, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. Коли порушник намагався втекти – щодо нього застосували сльозогінний газ. Двоє водіїв, які стали очевидцями інциденту, утворили штучний затор і перекрили рух трасою на кілька хвилин.

За інформацією пресслужби патрульної поліції Рівненщини, під час винесення постанови 45-річному водію автомобіля Renault Scenic повідомили, що він перебуває у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Після цього чоловік пересів на пасажирське сидіння, вискочив з легковика та побіг.

«Поліцейські наздогнали порушника, але він почав чинити опір, тому щодо нього застосували сльозогінний газ. Під час затримання патрульним перешкоджала дружина водія – до неї також застосували спецзасіб», – повідомили поліцейські.

Після затримання водій почав скаржитися на погане самопочуття, тому на місце події викликали «швидку», яка його госпіталізувала. Пізніше чоловіка передали до ТЦК.

Речниця патрульної поліції області Іванна Лойко повідомила ZAXID.NET, що під час інциденту на місце події під’їхали автомобілі Porsche Taycan і Mercedes-Benz, які утворили штучний затор. Через це рух був перекритий орієнтовно на десять хвилин. На 35-річну водійку та 42-річного водія склали постанови за ч. 3 ст. 122 КУпАП (створення перешкоди дорожньому руху). Санкція статті передбачає 680 грн штрафу.

Також на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.

Нагадаємо, 4 серпня на об'їзній дорозі в Рівному два цивільні автомобілі заблокували транспорт працівників ТЦК, в якому з Кременця до навчального центру перевозили військовозобовʼязаного. Шестеро чоловіків вимагали відпустити затриманого – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Після розголосу ВО «Свобода» заявила, що засуджує такі дії політика та розпочинає процедуру його відкликання.