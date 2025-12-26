Місія – зберегти традиції: як львівська родина понад 20 років виготовляє різдвяні звізди
Репортаж ZAXID.NET
У маленькій хаті неподалік Львова вже 20 років народжуються автентичні різдвяні звізди. 75-річний Михайло Швець разом із донькою Юлією Гризлюк відтворює зірки, які колись супроводжували українських колядників і збереглися лише на старих світлинах.
ZAXID.NET розповідає історію львівської родини, яка виготовляє неодмінний атрибут Різдва – різдвяну звізду.
