Ігор Комаров відпочивав на Балі зі своєю дівчиною

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за «червоним сповіщенням» пʼятьох підозрюваних у справі викрадення та вбивства українця Ігоря Комарова. На сайті Інтерполу оприлюднили особи підозрюваний чоловіків – троє з них мають українське громадянство.

Так, Інтерпол оголосив у розшук:

34-річного українця Дениса Галушка;

28-річного українця Романа Мельника;

42-річного українця Василя Немеша;

29-річного росіянина Ніколая Пєтріка;

27-річного громадянина Казахстану Владислава Аханова.

За даними журналіста Віталія Глаголи, Василь Немеш – уродженець Закарпаття, народився у селі Угля Тячівського району.

Раніше поліція індонезійського Балі, де вбили Ігоря Комарова, опублікувала ініціали підозрюваних DH, VN та RM. Вони збіглися з ініціалами українців, яких оголосили у розшук Інтерполу.

Усіх фігурантів звинувачують у викраденні українця, спробі його пограбування та умисному вбивстві. «Червоне сповіщення» Інтерполу дозволяє арешт підозрюваних у будь-якій країні світу.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Балі виявили рештки розчленованого тіла Ігоря Комарова, який раніше заявив про викрадення та побиття. Українець стверджував, що його катують та вимагають 10 млн доларів викупу. Поліція повідомила про підозру шістьом чоловікам, більшість із них втекли з Індонезії.