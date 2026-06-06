Панно складається з понад 600 кахлів

У суботу, 6 червня, у Львові на території центру сучасного мистецтва Jam Factory Art Center відкрили відреставроване керамічне панно «Збір винограду». Роботу створили 47 років тому.

Панно «Збір винограду» створили у 1979 році художники Григорій Кічула та Ярослав Шеремета для фасаду заводу «Укрвино» на Погулянці. Однак після занепаду заводу панно опинилося під загрозою втрати. Реставратори працювали над відновленням панно рік, воно було в критичному стані.

Вигляд панно до реставрації (фото Jam Factory Art Center)

«Одним з найскладніших етапів був демонтаж, перенесення з первинного місця в майстерню і потім на нову основу. Це все було на цементі, на бетонно-цегляній стіні, яка міцно трималася купи, а саме панно було дуже крихке, потріскане. Панно складається з понад 600 кахлів. Це дуже велика кількість. Над відновленням працювали понад 20 реставраторів», – розповів консерватор творів мистецтва Василь Карпів.

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Реставратори вирішили зберегти на панно «шрами історії». Вони не відновлювали втрачені плитки, а залишили замість них нейтральне тло.

«Це пам’ятка, це історичний об’єкт, він має свій шлях, шрами. Це автентична річ, ми не хотіли додавати свої доробки, бо ми ніколи не зробимо так, як це зробили автори, ми ніколи не зробимо з цього автентику. Ідея – показати, що об’єкт пройшов свій шлях», – додав Василь Карпів.

Процес реставрації (фото Jam Factory Art Center)

Після демонтажу, порятунку та реставрації, панно отримало нове життя на території Jam Factory Art Center, де його історія продовжується.

«Я хотів врятувати це панно. Фабрика, де було це панно, це частина нашої історії тут. Тут також колись була фабрика алкогольних напоїв. Тому для нас це історична ідентичність. Ми зараз тут займаємося мистецтвом, тому це гарне місце для панно», – зазначив засновник і головний інвестор артцентру Jam Factory Art Center Гаральд Біндер.

Фото ZAXID.NET

На відкриття панно завітали доньки авторів панно – Григорія Кічули та Ярослава Шеремети. Їх також залучали до процесу реставрації.

«Цей об’єкт потрапив у дуже чудовий простір. Цей об’єкт творився у дуже непростий час. Це був дуже ідеологічний час, був тиск, але художники зуміли в тому чужому ідеологічному середовищі бути собою і творити своє», – сказала донька Григорія Кічули Оксана Бойко.

«Дуже тішуся, що вдалося панно врятували. Тут відображений сюжет збору винограду, тут і праця, і веселощі, все це робить певний настрій. Тут колорит, який притаманний українській народній кераміці», – розповіла донька Ярослава Шеремети Романа Мотиль.

Панно вдалося демонтувати, відреставрувати та перенести на територію артцентру завдяки спільній ініціативі міста, бізнесу та Jam Factory Art Center.