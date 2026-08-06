Виробника морозива «Геркулес» визнали банкрутом

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом ПрАТ «Геркулес» – колишнього великого виробника морозива, молочної продукції та заморожених напівфабрикатів. Вимоги кредиторів до компанії перевищують 1,2 млрд грн, йдеться у судовому реєстрі.

До початку російсько-української війни «Геркулес» був одним із лідерів українського ринку морозива та заморожених продуктів. Компанія випускала морозиво і напівфабрикати під брендом «Геркулес», молочну продукцію «Добриня» та кисломолочні вироби «Диканька».

Після окупації частини Донеччини виробничі потужності підприємства залишилися на непідконтрольній Україні території. Завод продовжив працювати за російським законодавством, однак зареєстрована в Україні юридична особа не змогла розрахуватися з боргами.

Справу про банкрутство ПрАТ «Геркулес» відкрили ще у 2019 році. Станом на вересень 2025 року до реєстру внесли вимоги кредиторів на загальну суму 1,2 млрд грн. Найбільшими кредиторами компанії є ТОВ «Лавіос», «Райффайзен Банк» і ТОВ «Галамет».

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Крім того, у травні 2026 року Верховний Суд підтвердив вимоги ліквідованого банку «Петрокоммерц-Україна» до «Геркулеса» на майже 194 млн грн.

Провадження у справі тривало понад шість років. За цей час суд не отримав жодних пропозицій щодо санації підприємства, тобто відновлення його платоспроможності. Компанія також не погашала заборгованість перед кредиторами.

Суд дійшов висновку, що подальше перебування «Геркулеса» у процедурі розпорядження майном лише затягує справу та порушує права кредиторів. Тому підприємство визнали банкрутом і перевели до ліквідаційної процедури.

Провести повну інвентаризацію та оцінити майно компанії наразі неможливо, оскільки основні активи розташовані на тимчасово окупованій території. Під час ліквідації арбітражний керуючий має встановити, чи залишилися в української юридичної особи інші активи, зокрема борги інших компаній перед «Геркулесом» або майнові права. Майно можуть використати для часткового погашення вимог кредиторів.

За даними YouControl, ПрАТ «Геркулес» зареєстроване у 1997 році в Краматорську. Основний вид діяльності компанії – виробництво морозива. Її статутний капітал становить 1,2 млн грн. Власником і керівником підприємства є Сергій Живоглядов, зареєстрований у Львові.