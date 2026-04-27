Раніше компанія опинялася в центрі антимонопольних розслідувань

Господарський суд Одеської області 23 квітня відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Тедіс Україна», яке донедавна було лідером ринку дистрибуції сигарет в Україні, йдеться в судовому реєстрі.

Заяву про банкрутство подала компанія «Аккорд Голд». Причина – борг у розмірі 38,1 млн грн за контрактом постачання, укладеним у 2025 році. За умовами угоди, «Тедіс Україна» отримав передплату, однак свої зобов’язання не виконав. Після розірвання договору сторони погодили повернення коштів, але гроші так і не були відшкодовані.

Що відомо про «Тедіс Україна»?

Ще у 2023 році «Тедіс Україна» входила до десятки найбільших приватних компаній країни з виторгом 61,5 млрд грн. Втім уже у 2025 році її доходи практично зникли, свідчать дані YouControl.

За інформацією Forbes Україна, ключовим фактором падіння стало розірвання співпраці з провідними виробниками тютюнової продукції, зокрема Philip Morris та JTI Україна. Втрата дистриб’юторських контрактів фактично позбавила компанію основного джерела доходів.

Натомість новим лідером ринку стала компанія «ДЛ Солюшн», яка за кілька років змогла наростити виторг до 114 млрд грн.

Раніше «Тедіс Україна» вже опинялася у центрі антимонопольних розслідувань. У 2016 році АМКУ визнав компанію винною у зловживанні монопольним становищем та наклав штраф у 431 млн грн. Попри сплату штрафу, частину зобов’язань компанія не виконала, через що отримала ще один штраф – 274 млн грн. Після судових оскаржень до суми додали пеню, тож загальний платіж зріс до 548 млн грн.

До 2024 року ключовим власником компанії «Тедіс Україна» був Борис Кауфман, який є фігурантом низки кримінальних проваджень НАБУ та САП, зокрема щодо заволодіння майном на мільярди гривень.