На Самбірщині сталася смертельна ДТП

Увечері середи, 5 серпня, у місті Рудки Самбірського району сталася ДТП, унаслідок якої загинув 23-річний чоловік, ще двох людей госпіталізували. Детелі аварії повідомили в поліції Львівської області 6 серпня.

Аварія сталася близько 21:35 на вулиці Чорновола. За попередніми даними, зіткнулися Volkswagen Passat, яким керував 19-річний житель Львівського району, та Audi A6 під керуванням 20-річного мешканця того ж району.

На Самбірщині сталася смертельна ДТП / Фото поліції

Унаслідок зіткнення 23-річний пасажир Volkswagen загинув на місці. Водії обох автомобілів отримали травми, їх доправили до лікарні.

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На Самбірщині сталася смертельна ДТП / Фото поліції

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Винуватцю загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.