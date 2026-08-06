Росіяни скинули вісім КАБів на Суми

У ніч на 6 серпня російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Також ворог обстріляв житлову забудову в Балаклії на Харківщині.

Керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що в Сумах біля епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури.

Керівник МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що російські війська скинули вісім КАБів на північну та центральну частини міста. Одну з авіабомб знешкодили сили протиповітряної оборони.

Станом на ранок відомо про 12 постраждалих у Сумах. Медики оцінюють їхній стан як задовільний.

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Унаслідок масованого авіаудару пошкоджено житлові мікрорайони міста. Руйнувань зазнали торгівельний центр, п’ять магазинів, скління десяти багатоповерхівок, три приватні будинки та п’ять автомобілів, додали в МВА.

Також цієї ночі Росія завдала чергового удару по Балаклії на Харківщині. Загинули троє людей, повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

Наслідки російської атаки на Балаклію (Фото МВА)

За його словами, один із боєприпасів влучив у приватний житловий будинок, там загинула жінка. На місці спалахнула пожежа, рятувальники розбирають завали.

Ще один удар був біля іншого приватного будинку. Там загинули чоловік і жінка. На місцях працюють усі відповідні служби.