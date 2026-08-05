У 2020 році Олексій Николишин був настоятелем храму 12 апостолів

У Тернополі священника ПЦУ Олексія Николишина відлучили від проведення богослужінь через участь у зібраннях Української православної церкви Київського патріархату. Це релігійна організація, яку ПЦУ не визнає як окрему структуру.

Указ про заборону священнослужіння підписав митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор у вівторок, 4 серпня. Про це повідомили в пресслужбі Тернопільської єпархії ПЦУ.

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У документі йдеться про те, що Олексій Николишин порушив кілька правил Святих Апостолів, а саме №№15, 31 та 39. Також він порушив правило №5 Святого Помісного Собору Антіохійського.

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«За грубе порушення канонічного порядку, непослух та зневагу до свого єпископа, участь у незаконних зібраннях та діях, спрямованих на розділення Православної церкви України, заштатний клірик Тернопільської єпархії ПЦУ священник Олексій Зеновійович Николишин отримує заборону на священнослужіння в очікуванні його повного і щирого покаяння та повернення у лоно Православної церкви України», – йдеться в указі митрополита Нестора.

У коментарі ZAXID.NET один із тернопільських священників ПЦУ на умовах анонімності розповів, що Олексію Николишину заборонили служіння за начебто перехід до УПЦ Київського патріархату.

ZAXID.NET також поспілкувався з секретарем Тернопільської єпархії ПЦУ Олексієм Головацьким. За його словами, йдеться про участь у незаконних зібраннях. Водночас він додав, що Олексій Николишин ще може покаятися, звернувшись до Тернопільської єпархії та митрополита Нестора з поясненнями щодо своїх вчинків. Після цього він матиме дозвіл повернутися назад до ПЦУ та продовжувати своє служіння.

Зазначимо, що у 2020 році Олексій Николишин був настоятелем-ієреєм храму 12 апостолів у Тернополі. Церкву будували на вул. Яреми. У жовтні 2020 року митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор заклав наріжний камінь під будівництво храму, а також освятив хрест.

Додамо, що згідно з 15 правилом Святих Апостолів священникам, дияконам та іншим церковнослужителям забороняється самовільно залишати свою єпархію та переходити на службу до іншої без дозволу свого єпископа. Якщо такий клірик не повернеться назад після заклику свого єпископа, він позбавляється права священнослужіння. 31 правило Святих Апостолів забороняє священникам самовільно залишати свого законного єпископа та засновувати окремі громади. 39 правило Святих Апостолів забороняє священникам і дияконам здійснювати будь-які самовільні дії без благословення та згоди єпископа.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, під час якого Українську православну церкву Київського патріархату було ліквідовано, створено Православну церкву України та обрано її предстоятелем митрополита Епіфанія. Тоді архієрей УПЦ КП Філарет підписав рішення про припинення діяльності УПЦ КП, однак згодом відкликав свій підпис.

21 березня 2026 року Українська православна церква Київського патріархату обрала нового патріарха. За результатами голосування ним став архієпископ Сумський та Охтирський Никодим. У своїй першій заяві він підкреслив намір церкви зберігати свою автономію та структуру. Увійти в ПЦУ він відмовився. У ПЦУ заявили, що не визнають жодних спроб відновити Українську православну церкву Київського патріархату.