Будинок розташований на вулиці Любомира Гузара, 8А

У Тернополі прокуратура вимагає від релігійної громади церкви преподобного Іова Почаївського (ПЦУ) сплатити 1,2 млн грн пайової участі за зведений 10-поверховий будинок. Він розташований біля храму на вул. Любомира Гузара, 8А. Керівник релігійної громади в коментарі ZAXID.NET зазначив, що парафія внесок сплатила, тож готується до суду.

Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини, позов до суду подали на замовника будівництва багатоповерхівки – релігійну організацію «Парафія преподобного Іова Почаївського міста Тернополя Тернопільської єпархії ПЦУ». Громада мала перерахувати до місцевого бюджету 1,2 млн грн на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Будинок має 10 поверхів та 44 квартири

Багатоповерхівку площею 3342,4 м2 та з 44 квартирами звели на ділянці, яку раніше міська рада виділила для будівництва храму преподобного Іова Почаївського єпархії ПЦУ та релігійних споруд. За даними сайту ЛУН, будинок почали зводити у 2011 році. У 2021-му його ввели в експлуатацію, наразі всі квартири там розкуплені. За даними прокуратури, замовник (релігійна організація) досі не сплатив до органу місцевого самоврядування гроші за пайову участь.

За даними YouControl релігійною організацією «Парафія преподобного Іова Почаївського міста Тернополя Тернопільської єпархії ПЦУ» керує тернополянин Орест Кіцілінський.

У коментарі ZAXID.NET керівник парафії Орест Кіцілінський підтвердив, що знає про позов від прокуратури та додав, що організація готується захищати свої права і найматиме адвоката. Він стверджує, що пайовий внесок громада сплатила, а звинувачення прокуратури – безпідставні. Відповідні документи погодився показати під час зустрічі. Орест Кіцілінський додав, що за гроші пайового внеску вже відремонтували та заасфальтували дорогу поруч із будинком.

Пайовий внесок – це компенсація місту за додаткове навантаження на мережі, яке створює новий будинок. Ці кошти мають цільове призначення і спрямовуються на: модернізацію мереж, транспортну інфраструктуру або ж озеленення території чи встановлення освітлення.