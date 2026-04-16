Архімандрит Даміан в епізоді пропагандистського серіалу «Паломниця» з Оксаною Марченко

Архімандрит УПЦ МП Даміан (Радзіховський), якого називають особистим духівником сімʼї нардепа-зрадника Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко, продовжує проживати на території Києво-Печерської Лаври як монах УПЦ МП. Про це повідомив 16 квітня у коментарі Lb.ua намісник Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш).

«Так, він досі живе в Нижній Лаврі. Духівник Медведчука і Марченко», – підтвердив Авраамій.

Крім того, Даміан здійснював чин хрещення молодшої доньки колишнього віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, підозрюваного в незаконному збагаченні. Про це свідчать фотографії, опубліковані 16 квітня у матеріалі «Української правди» про справу «Мідас».

Архімандрит Даміан також зʼявився в одному з епізодів пропагандистського фільму Марченко «Паломниця», що вийшов у 2021 році. Тоді він проводив для неї екскурсію печерами Лаври.

Ще у вересні 2023 року архімандрит Авраамій розповідав, що в Оксани Марченко та її родини був особистий духівник у Києво-Печерській Лаврі.

«У неї був духівник, який займався, я так розумію, їхньою родиною загалом. Займався духовною опікою», – розповів священник в інтервʼю «Радіо Свобода».

До 2023 року в Лаврі перебувала церква УПЦ МП. До початку квітня комісія Мінкульту проводила роботи щодо передачі Православній церкві України (ПЦУ) 79 корпусів Лаври, якими безоплатно користувалися ченці УПЦ МП. Роботі комісії неодноразово перешкоджали як священники на чолі з митрополитом Павлом Лебедем, так і віряни УПЦ МП. 5 червня 2023 року комісія завершила перевірки будівель на території Лаври та зобов'язали УПЦ МП звільнити приміщення.

У лютому 2026 року Мінкульт передав ПЦУ два корпуси Нижньої Лаври.