Чернишов заперечує звинувачення щодо його причетності до розкрадань в «Енергоатомі»

У вівторок, 18 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому віцепремʼєру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Його підозрюють у незаконному збагаченні, пише Центр протидії корупції.

48-річного Чернишова відправили під варту строком на два місяці. Також підозрюваний може внести заставу в розмірі 51,6 млн грн.

Сам Чернишов назвав рішення судді «шокуючим» та «абсурдним». Однак запевнив, що «готовий і далі сприяти слідству».

За даними слідства, Чернишов відвідував офіс злочинної організації з відмивання незаконно отриманих грошей. Детективи НАБУ задокументували передачу Чернишову (кодове ім’я «ЧеГевара») та його дружині Світлані (кодове ім’я «Професор») понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою.



ЦНС зауважує, що один з цих траншів мав піти на «стройку». Не виключено, що йдеться про будівництво чотирьох розкішних маєтків у Конча-Заспі, до яких має стосунок Чернишов. Отримував ці гроші Чернишов в три транші від фігурантів справи Олександра Цукермана та Ігоря Фурсенка. Зустріч проводили під егідою «Інтелектуального клубу», де і був присутній Олексій Чернишов.

Зауважимо, під час судового засідання Чернишов відкидав будь-які звинувачення прокурора щодо його причетності до розкрадань в НАЕК «Енергоатом». Коментуючи «плівки Міндіча», ексвіцепрем’єр заперечив свій зв’язок з фігурантами справи.

Олексій Чернишов заявив, що засуджує будь-які прояви корупції, а також готовий надавати свідчення про корупцію на держпідприємствах.

До суду також прибуло двоє охочих взяти Чернишова на поруки. Йдеться про директора ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», економіста Олександра Савченка та ієрарха Константинопольського патріархату, екзарха Вселенського патріарха в Україні, титулярного єпископа Команського Михаїла (в миру Михайла Аніщенка). Заяву лікаря-хірурга вищої категорії академіка Національної академії медичних наук Олександра Усенка суд не взяв до уваги, оскільки той був відсутній.

Операція «Мідас» – що відомо

10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергосекторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідства, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконні кошти нібито легалізувалися через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, через який, як було встановлено, легалізували приблизно 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

Детективи НАБУ встановили, що злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон» (бізнесмен та бізнес-партнер президента Тимур Міндіч). Також на оприлюднених плітках згадуються посадовці з позивними: «Професор» (міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко), «Тенор» (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов), «Рокет» (колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк), «Рьошик» (виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко).

Також у справі фігурують працівниці бек-офісу з відмивання грошей Леся Устименко та Людмила Зоріна.

11 листопада НАБУ повідомило про підозри сімом учасникам схеми. П’ятьох фігурантів затримали та помістили під варту із можливістю внести заставу. Згодом Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (позивний «Шугармен»). Обидва виїхали з України ще до вручення підозри.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує на записах НАБУ, а також міністерка енергетики Світлана Гринчук.