Артистів госпіталізували

Під час циркового виступу в місті Штутгарт, шо південному заході Німеччини, з висоти впали двоє повітряних акробатів з України. Обоє зазнали тяжких травм, поліція з’ясовує обставини інциденту.

Продюсер постановки Далієн Коен повідомив німецькій газеті BILD, що травмовані артисти – це українські акробати. 49-річний Дмитро та 19-річна Дар’я виконували цирковий номер, під час якого артистів підіймали у повітря на ременях. За його словами, падіння сталося з висоти приблизно 5–6 метрів. Він також зазначив, що після падіння акробати були при свідомості, скаржилися на біль в ногах та спині і їх госпіталізували. Прізвища артистів німецька газета не розголошує.

Акробати виступали в номері «Політ пристрасті»

Проте одразу після падіння, за словами глядачки шоу, працівник цирку оголосив, що обидва артисти при тямі та нібито висловили бажання, аби вистава тривала далі. Приблизно за годину шоу відновили, проте у поліції підтвердили, що обоє артистів зазнали тяжких травм.

Причини падіння наразі з’ясовує поліція. Попри інцидент наступне шоу не скасовували і підготовка до вечірнього виступу тривала.