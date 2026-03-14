МЗС та «Нафтогаз» проінформували іноземних дипроматів про стан нафтопроводу «Дружба»

Державна нафтогазова компанія «Нафтогаз» та Міністерство закордонних справ України організували брифінг для іноземних дипломатичних місій щодо стану ділянки нафтопроводу «Дружба», пошкодженої внаслідок січневого російського обстрілу. Про це у суботу, 14 березня, повідомили «Нафтогаз» та МЗС у своїх соцмережах.

Участь у спеціальному брифінгу взяли дипломати 31 країни, у тому числі держави G7 та європейські партнери України. Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс та голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький сповістили дипломатів про стан нафтопроводу «Дружба», продемонструвавши їм фото та відео з наслідками російської атаки.

Євген Перебийніс звернув увагу, що в ніч на 14 березня Україна вкотре пережила комбіновану російську атаку, але продовжує забезпечувати енергетичну безпеку Європи. Представників дипустанов детально проінформували про пошкодження нафтопроводу, їхні наслідки для роботи системи, а також розповіли про заходи, яких треба вжити для відновлення транзиту нафти.

Сергій Корецький наголосив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росія понад 400 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». Зокрема, від початку 2026 року росіяни здійснили 30 обстрілів, націлених на інфраструктуру «Нафтогазу». Він також наголосив, що удар, який стався 27 січня, спричинила значні пошкодження нафтопроводу «Дружба».

«Під час цієї зустрічі змогли детальніше показати матеріали з місця подій і пояснити виклики, з якими стикаються наші фахівці. Відновлення такої інфраструктури – складний технологічний процес, який потребує часу, спеціалізованого обладнання і постійної роботи команд навіть в умовах загроз», – розповів Сергій Корецький.

За словами заступники міністра енергетики Угорщини Габора Чапека, він не брав участь у брифінгу, але на ньому був присутній угорський посол в Україні Онтал Гейзер. Також Габор Чапек заявив, що його групу не допустили до нафтопроводу, але вона повертається з результатами та наголосив, що «змусили українців рухатися».

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що організований Україною брифінг, є підтвердженням, що нафтопровід «Дружба» не працює «виключно з політичних причин». Також Сійярто заявив, що Україна таким чином хоче втрутитися у парламентські вибори в Угорщині, які заплановані на 12 квітня. Зазначимо, що соціологічні опитування вказують на ймовірність поразки керівної партії Угорщини «Фідес», очолювану Віктором Орбаном. Соціологи повідомляють, що вперше за понад 15 року перемогу може отримати опозиційна політсила – партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Що сталось з нафтопроводом «Дружба»

В ніч на 27 січня росіяни вдарили по нафтоперекачувальній станції «Броди» на Львівщині, що є частиною нафтопроводу «Дружба», що забезпечував транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Водночас країни звинувачують Україну у припиненні його роботи.

Через несправність нафтопроводу Братислава та Будапешт оголосили про припинення постачання Україні дизпалива. Крім того, Словаччина заявила про розірвання угоди з «Укренерго» щодо екстреного постачання Україні електроенергії. Своєю чергою Угорщина наклала «вето» на ініціативу Євросоюзу щодо виділення України позики у розмірі 90 млрд євро.

11 березня до України приїхала так звана делегація з Угорщини з наміром перевірити стан ділянки нафтопроводу «Дружба». Того ж дня МЗС України наголосило, що угорці перетнули кордон за загальними правилами Шенгенської зони й не мають офіційний статус в Україні.