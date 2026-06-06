Чоловік загинув на місці події

У Дніпрі під час спроби затримання чоловік кинув гранату в бік поліцейських, внаслідок якого загинув сам, четверо правоохоронців постраждали. Про це повідомила Нацполіція у суботу, 6 червня.

Інцидент стався ввечері у п’ятницю, 5 червня, близько 22:55 в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Патрульні прибули на виклик щодо бійки, яка виникла поблизу одного з будинків на вул. Луговській.

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Під час затримання один із учасників конфлікту раптово кинув гранату в бік поліцейських. Вибух стався миттєво – чоловік загинув на місці події. Унаслідок вибуху також четверо правоохоронців дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

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За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження, обставини інциденту наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 10 травня в Охтирці Сумської області чоловік підірвав гранату під час спілкування з правоохоронцями. Тоді внаслідок вибуху постраждали пʼятеро людей.