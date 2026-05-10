На Сумщині чоловік підірвав гранату

У неділю, 10 травня, в Охтирці Сумської області чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали пʼятеро людей. Про це повідомила Нацполіція Сумщини та «Суспільне».

До поліції надійшло повідомлення про те що, в одному з кафе перебуває відвідувач, озброєний гранатою. Правоохоронці, які прибули на виклик, почали перемовини з чоловіком, однак той підірвав гранату.

«Під час перемовин з правоохоронцями чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізовано», – повідомили в поліції.

За словами свідків події, чоловік, який підірвав гранату, вживав алкоголь.

«Поліцейські вивели з кафе чоловіка з банкою пива у руці. Його посадили на лавочку поруч. Поліцейські вмовляли його, щоб він віддав гранату. Він сказав, що не буду. І потім він різко кинув гранату, потім хотів відкинути гранату ногою і вона вибухнула», – розповів «Суспільному» очевидець Максим.

