На Сумщині чоловік підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими
Пʼятеро людей отримали поранення внаслідок вибуху, серед них троє поліцейських
У неділю, 10 травня, в Охтирці Сумської області чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали пʼятеро людей. Про це повідомила Нацполіція Сумщини та «Суспільне».
До поліції надійшло повідомлення про те що, в одному з кафе перебуває відвідувач, озброєний гранатою. Правоохоронці, які прибули на виклик, почали перемовини з чоловіком, однак той підірвав гранату.
«Під час перемовин з правоохоронцями чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний. Усіх постраждалих госпіталізовано», – повідомили в поліції.
За словами свідків події, чоловік, який підірвав гранату, вживав алкоголь.
«Поліцейські вивели з кафе чоловіка з банкою пива у руці. Його посадили на лавочку поруч. Поліцейські вмовляли його, щоб він віддав гранату. Він сказав, що не буду. І потім він різко кинув гранату, потім хотів відкинути гранату ногою і вона вибухнула», – розповів «Суспільному» очевидець Максим.
