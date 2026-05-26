У школі здетонував навчальний імітаційний боєприпас

До однієї з вінницьких шкіл учень приніс імітаційно-тренувальну гранату, внаслідок чого двоє підлітків звернулися по медичну допомогу. Про це повідомила у вівторок, 26 травня, поліція Вінниччини.

Попередньо встановлено, що 26 травня близько 08:30 учень восьмого класу приніс до школи навчальний імітаційний боєприпас і залишив його на парті. Двоє інших школярів узяли предмет до рук, після чого він спрацював.

Як уточнила «Суспільному» речниця поліції області Заріна Маєвська, вибух, який супроводжувався спалахом та задимленням, стався у фізико-математичному ліцеї №17.

«Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталась детонація. Внаслідок події двоє підлітків звернулись до медиків зі скаргами на печіння очей», – йдеться у повідомленні поліції.

У дописі також зауважили, що на місці працювали правоохоронці, які встановлювали усі обставини події. Сам учень повідомив, що предмет нібито передав йому родич, який є військовослужбовцем.

Нагадаємо, 23 лютого у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади внаслідок вибуху в будинку загинув 10-річний хлопчик, його 45-річна мати зазнала травм. За попередніми даними, дитина гралася гранатою.