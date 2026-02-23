Трагедія сталася 22 лютого у селі Мала Кужелівка

У селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади внаслідок вибуху в будинку загинув 10-річний хлопчик, його 45-річна мати травмована. За попередніми даними, дитина гралася гранатою. Про це в понеділок, 23 лютого, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Хмельниччини.

Трагедія сталася 22 лютого близько 21:45 у приватному будинку в селі Мала Кужелівка Кам’янець-Подільського району. Попередньо відомо, що в одній із кімнат перебували 45-річна жінка та її 10-річний син. Хлопчик грався з гранатою і та вибухнула.

На місце події прибули медики, слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Лікарі намагалися реанімувати хлопчика, однак від отриманих травм він загинув. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні.

Правоохоронці обстежили будинок і прилеглу територію на наявність інших небезпечних предметів. Рештки гранати вилучили та скерували на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами та умисне вбивство малолітньої дитини). Досудове розслідування триває.