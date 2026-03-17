Руслан Марцінків закликав мешканців не використовувати міст як прогулянкову чи велосипедну зону

Державна інспекція архітектури та містобудування ввела в експлуатацію Галицький міст до мікрорайону Пасічна в Івано-Франківську. Переправу через річку Бистриця Солотвинська протяжністю 324 метри споруджували 8 років.

Про прийняття в експлуатацію мосту-довгобуду стало відомо у понеділок, 16 березня.

«У відповіді на запит ДІАМ повідомила, що 14 січня 2026 року інспекція видала сертифікат про прийняття в експлуатацію об’єкта “Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вул. Хіміків – Надрічна”. Йдеться про третю чергу будівництва – спорудження самого мосту», – зазначає сайт «Курс».

Нагадаємо, міст в Івано-Франківську почали зводити у 2017 році та планували завершити до вересня 2019 року. Будівництво триває у три черги: облаштування транспортної розв’язки до мосту, зведення під’їзної дороги та спорудження самого мосту.

Наразі завершено тільки третю чергу робіт. У квітні 2024 року ДІАМ видала окремий дозвіл на будівництво під’їзної дороги – з вулиці Хіміків від школи №24 до річки Бистриця Солотвинська. А в січні 2025 року управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради провело тендер на будівництво транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків – Надрічна.

Підряд вартістю 133,5 млн грн отримала будівельна компанія «Адамант», яку розслідувачі пов’язують із бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким. Роботи мають завершити до 31 жовтня 2027 року.

У п’ятницю, 13 березня, мер Франківська Руслан Марцінків сказав, що розраховує ввести в експлуатацію міст до кінця 2026 року і звернувся до мешканців із проханням не використовувати міст як прогулянкову чи велосипедну зону, адже об’єкт залишається будівельним майданчиком.