Галицький міст будують вже 8 років

У середу, 7 січня, управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради провело тендер з коригуванням на будівництво Галицього моста до мікрорайону «Пасічна» та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків – Надрічна. Переможцем аукціону стала будівельна компанія «Адамант», яку розслідувачі пов’язують із бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким.

ТОВ «БК «Адамант» стала єдиним учасником торгів, запропонувавши ціну 133,5 млн грн і зобов’язавшись завершити роботи до 31 жовтня 2027 року.

Що відомо про компанію?

БК «Адамант» створена у 2010 році і наразі зареєстрована в Мукачеві. Засновниками фірми є ужгородець Роман Топазли та одесит Юрій Мруць.

«Адамант» разом з ТОВ «Гарантбуд» є співзасновниками консорціуму «Адамант і Кінтегро» і за інформацією антикорупційного центру «Межа», слідують в субпідрядах ТОВ «Еко-Буд-Трейд», що має ознаки контролю київським бізнесменом-втікачем Денисом Комарницьким.

Саме ТОВ «Адамант»у 2021 році виграло тендер вартістю 219 млн грн на будівництво транспортної розв’язки – першої черги робіт зі спорудження моста у Франківську.

Найдорожчий будівельний проєкт у Франківську

Міст через річку Бистриця, що має з’єднати місто з мікрорайоном «Пасічна», почали зводити у 2017 році. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав проєкт «майбутнім своєї політичної кар’єри». Будівництво моста планували завершити до вересня 2019 року.

Першим підрядником стала київська компанія «Містобудівельний загін №112», яка виграла тендер на 120 млн грн та уклала додаткову угоду з УКБ на 58 млн грн, однак не змогла завершити будівництво моста в обумовлені терміни. У 2023 році договір з фірмою розірвали, а у 2024 році уклали новий – на 267 млн грн.

Після будівництва мосту на «Пасічну» Руслан Марцінків хоче звести ще один. Фото Суспільного

Паралельно зі зведенням конструкції самого мосту, у 2021 році провели тендер на будівництво транспортної розв’язки в районі вулиць Хіміків – Надрічна. Підряд вартістю 219 млн грн отримав БК «Адамант». 7 січня 2025 року управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради замовило в «Адаманта» відкориговану закупівлю на будівництво Галицього моста та транспортної розв'язки на 133,5 млн грн.

За інформацією сайту «Курс», разом з під’їзною дорогою, яку за 55 млн грн будуватиме ТОВ «ПБС», загальна вартість будівництва мосту в Франківську склала вже 838 млн грн, що робить його одним з найдорожчих будівельних проєктів в історії міста.

У грудні 2025 року Руслан Марцінків заявив, що будівництво моста на завершальному етапі й він чекає на документи про введення його в експлуатацію, щоб запустити транспорт. Після цього мер Франківська хоче збудувати ще один міст – із вулиць Берегової або Максима Кривоноса.