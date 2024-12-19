Бюджет Івано-Франківська у 2025 році складе 5 млрд грн

Бюджет Івано-Франківська у 2025 році складе 5 млрд грн, а найбільше з нього витратять на освіту, сферу оборони, соцзахист та добудову мосту на Пасічну. Рішення ухвалили на сіданні сесії міськради 19 грудня.

Як повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, на сферу оборони, зокрема допомогу військовим та їх родинам, у 2025 році з бюджету виділять 464 млн грн. Найбільше видатків традиційно підуть на освіту (1,8 млрд грн), транспорт та критичну інфраструктуру (1,2 млрд. грн) і соцзахист (338 млн грн).

«Незмінний пріоритет для нас – максимально допомагати військовим та їхнім родинам. На ці потреби заклали 464 млн грн. 25 млн грн передбачили на військові проєкти для ЗСУ, 10 млн грн – на роботи з облаштування Реабілітаційного центру на Софіївці, ще 4 млн грн – для Дому воїна, щоб облаштувати приміщення для спортивної реабілітації військових без кінцівок», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

У 2025 році з бюджету Івано-Франківська виділять 400 млн грн на добудову «Галицького мосту» на Пасічну, 100 млн грн – на компенсацію безплатного харчування для дітей військових і пільгових категорій, ще 40 млн грн передбачать на підтримку містян, які перейдуть на індивідуальне опалення.