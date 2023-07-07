Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту

Через сильний дощ в Івано-Франківську впала частина пішохідного мосту в мікрорайоні Пасічна. Про це ввечері у п’ятницю, 7 липня, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній», – написав він у Telegram.

За словами очільника міста, відповідні служби вже працюють на місці. А працюватиме над відновленням пішохідного мосту Локомотиворемонтний завод.

Руслан Марцінків також опублікував відео біля обваленої частини мосту. За його словами, обірвало частину берега зі сторони Німецького озера. Зараз міст перекритий. Проходу нема. На місці події є поліція та комунальні служби.

«На щастя, жертв немає, але маємо шкоду в Івано-франківській громаді. Зараз рівень води досить високий. Після спаду – приступимо до робіт з відновлення цієї частини мосту. Поки вода прибуває. На жаль, є підтоплення в багатьох районах Івано-Франківської області. Відслідковуємо ситуацію по Франківській громаді.», – розповів він.