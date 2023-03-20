Перше замовлення компанія отримала від австрійців

Підприємство Kettenwerk у Миколаєві на Львівщині розпочало виробництво легкозбірних металевих мостів. Перше замовлення надійшло з Австрії.

За словами керівника фірми Юрія Яцинича, на виробництві сподіваються за допомогою іноземних партнерів виготовляти такі мости і для регіонів України, де через бойові дії зруйнована інфраструктура, пише Суспільне.

Цього тижня підприємство візьме участь у форумі-експозиції «Відновлення інфраструктури. Дороги. Мости», що відбудеться у Києві.

Окрім того, Kettenwerk виготовляє окопні пічки – буржуйки – із балонів з-під фреону. Наразі на фронт відправили вже 120 таких пічок.

Підприємство з іноземними інвестиціями Kettenwerk працює у Миколаєві на Львівщині із 2017 року. До повномасштабної війни тут виробляли ланцюги – переважно на експорт. Дохід компанії від експорту у різні роки становив від 9 до 25 млн грн на рік. У 2022 році підприємство змінило профіль. Серед засновників підприємства – чеський завод з виготовлення ланцюгів.