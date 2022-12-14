Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельд

Норвегія подарує Україні десять мостів, щоб допомогти відновити нормальне сполучення у регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій, повідомила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт, пише «Європейська правда» з посиланням на Norway Postsen.

Загальна вартість мостів – 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують з гуманітарного бюджету МЗС.

«Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожного сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень», – зазначила міністерка.

Міністр транспорту Йон Івар Нюгард зазначив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за потреби відновити мости.

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок.

«Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Ближчим часом уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомги, яку ми вже надали або пообіцяли», – зазначила Аннікен Гуйтфельдт.

До слова, на початку грудня Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, їх планували використати на Чернігівщині замість мостів, зруйнованих під час бойових дій навесні.