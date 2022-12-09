Угоду підписали міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт і регіональний директор Світового банку зі Східної Європи Аруп Банерджі

Норвегія та Світовий банк підписали угоду про передачу норвезькою стороною одного мільярда норвезьких крон (100 млн доларів США) на ремонт об'єктів інфраструктури України, пошкоджених внаслідок ракетних ударів російських військ.

Угоду 9 грудня підписали міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт і регіональний директор Світового банку зі Східної Європи Аруп Банерджі.

«Існує термінова необхідність ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після російських бомбардувань цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидкого проведення ремонтних робіт», – заявила Хюітфельдт.

Кошти з Норвегії буде переказано через трастовий фонд Світового банку для допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF).

Нагадаємо, в період з 10 жовтня до 5 грудня включно Росія завдала вісім масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України, внаслідок чого по всій країні виникли проблеми з електропостачанням. Оператор української енергосистеми вже попередив, що дефіцит електроенергії збережеться до кінця зими.