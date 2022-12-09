Володимир Кудрицький дав брифінг у п’ятницю, 9 грудня

З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону, розповів у п’ятницю, 9 грудня, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Якщо виходити з сьогоднішньої ситуації, з сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду», – зазначив Кудрицький, якого процитувала «Економічна правда».

За його словами , нестачу можна частково компенсувати заходами на кшталт імпорту, але повністю її покрити таким чином не вдасться.

Очільник «Укренерго» нагадав, що наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі, й електростанції поступово відновлюють роботу. Як наслідок, обсяг доступної генерації поступово збільшується, зменшуючи дефіцит.

«Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго», – підсумував Кудрицький.

Станом на 9 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається значним. Всім обленерго надали ліміти споживання електроенергії, у кількох регіонах вони перевищені, через що застосували аварійні відключення.

Починаючи з 10 жовтня, росія регулярно, з інтервалом один-два тижні, завдає ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Остання – восьма – атака відбулася 5 грудня.

Українська розвідка повідомляла, що запасів ракет у росіян вистачить ще на кілька масованих ударів.