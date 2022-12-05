У понеділок, 5 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України. Більшість ракет збили сили ППО. Повітряна тривога почалася близько полудня. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що росіяни запустили ракети з району Волгодонська, Каспійського та Чорного морів.

Пізніше у деяких областях України пролунали вибухи. Зокрема, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у облатсі працює ППО та закликав мешканців залишатися в укриттях.

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що в області пролунали кілька вибухів. Він підтвердив влучання ракет у передмісті, зазначивши, що у області також спрацювала ППО. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, у селі Новософіївка Запорізької області зруйновані кілька приватних будинків, є травмовані.

Звуки вибухів також чути в Одесі та області, а також на Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині. Також ППО працює у Миколаївській області, за даними керівника ОВА Віталія Кіма, над Миколаївщиною вже збили щонайменше три ракети.

На Київщині також працює ППО, повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба. Кореспонденти «Суспільного» повідомили про вибухи в Херсоні.

Через удари по об’єктах критичної інфраструктури у низці областей запровадили аварійне відключення електрики та водопостачання. Зокрема на Сумщині застосували екстрені відключення світла, а через знеструмлення насосних станцій вся Одеса залишилася без водопостачання. Також у Одесі зупинився весь електротранспорт. Пізніше в Офісі президента повідомили, що внаслідок удару в Одеській області пошкоджені два інфраструктурні об’єкти, одну людину госпіталізували.

Також через знеструмлення низка поїздів «Укрзалізниці» затримується. Посадка і висадка пасажирів відбувається через підземні переходи.

За інформацією «Укренерго», є влучання у обʼєкти енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Після відбою повітряних тривог по областях президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили ППО збили більшість російських ракет. Відомо, що над Київщиною було зафіксовано 10 ракет, 9 із яких збили. Над Полтавщиною збили 10 ракет, влучань не зафіксували. А над Дніпропетровською областю збили 15 ракет.