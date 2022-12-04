Росіяни в неділю, 4 грудня, обстріляли Покровську громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 23-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування. Деталі атак з’ясовуються», – йдеться в його повідомленні.

Загалом від ранку неділі росіяни обстріляли Нікопольський район п’ять разів, ще десять обстрілів було вночі.

Нікопольський район росіяни обстрілюють щодня, починаючи з липня. Переважно загарбники ведуть вогонь з окупованого Енергодара Запорізької області.