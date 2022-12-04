Молодий чоловік загинув від обстрілів росіянами села на Дніпропетровщині
В момент обстрілу чоловік перебував на своєму подвір’ї
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Росіяни в неділю, 4 грудня, обстріляли Покровську громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 23-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування. Деталі атак з’ясовуються», – йдеться в його повідомленні.
Загалом від ранку неділі росіяни обстріляли Нікопольський район п’ять разів, ще десять обстрілів було вночі.
Нікопольський район росіяни обстрілюють щодня, починаючи з липня. Переважно загарбники ведуть вогонь з окупованого Енергодара Запорізької області.
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