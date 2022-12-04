Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидають на наших захисників на сході

Російські військові використовують в Україні заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати К-51. Відеодоказ опублікували Військово-морські сили ЗСУ.

«Хлорпікринові гранати окупанти скидають з дронів на наших захисників на Сході. Щоб уберегтися від сильної дратівливої дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції в засобах хімічного захисту. Однак навіть у таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогові, і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшою запопадливістю їх знищуватимуть. Слава захисникам України!», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в листопаді видання Politico з посиланням на свої джерела повідомляло, що в адміністрації президента США побоюються, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо її війська надалі зазнаватимуть невдачі на фронті.

За даними видання, США обговорюють із союзниками необхідність бути готовими до такого розвитку подій. При цьому видання підкреслювало, що американська розвідка не має даних про безпосередню підготовку хімічної атаки з боку Росії.