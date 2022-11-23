Москва може використати хімічні речовини, вплив яких легко приховати

В адміністрації президента США Джозефа Байдена стурбовані тим, що країна-агресор Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, «перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО», якщо російські війська продовжать програвати. Про це повідомляє американське видання Politico, пише NV.ua.

За словами співрозмовників видання, США не мають даних про те, що така російська атака є неминучою. Багато представників Пентагону вважають, що взимку бойові дії «призупиняться, і жодна зі сторін не зможе захопити велику територію».

При цьому деякі високопосадовці вважають, що росіяни можуть застосувати хімічну зброю, у тому числі ту, яка використовувалась при отруєнні Алєксєя Навального, «у разі продовження бойових втрат або повного краху російської армії».

Один чиновник припустив, що Москва може використати хімічні речовини, вплив яких легко приховати, що «ускладнить західним країнам покладання відповідальності на Москву».

Видання зазначає, що така оцінка деяких американських чиновників підштовхує адміністрацію Байдена готуватися до потенційної російської хімічної атаки. Високопосадовці США також «наполягають на перегляді підходу США як до підготовки, так і до реагування на потенційні атаки із застосуванням хімічної зброї».