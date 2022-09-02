В Україні з’явився чат-бот «Хімічна (не)Безпека! Як Діяти» на випадок можливої хімічної атаки чи техногенної аварії. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ пояснили, що головне завдання чат-бота – це пояснити українцям, як швидко і правильно реагувати на загрози. Так, додаток підкаже як:

дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;

виявити ознаки хімічної атаки;

отримати алгоритм дій у разі небезпеки;

проконтролювати стан домашньої аптечки.

У МОЗ рекомендують зберегти чат-бот «Хімічна (не)Безпека! Як Діяти», заздалегідь проглянути його та поділитися ним з рідними, друзями, колегами.

Проект створено за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює IREX за підтримки Держдепу США та ГО «Асоціація психологічного консультування та травмотерапії».