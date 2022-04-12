Полк «Азов» опублікував відео із постраждалим бійцем від російської хіматаки

Постраждалі унаслідок розпилення росіянами над Маріуполем отруйної речовини невідомого походження зараз у відносно задовільному стані. Контакт цивільних з речовиною був мінімальним, оскільки вони були не близько до епіцентру ураження, дещо ближче перебували військовослужбовці. Про це повідомили у полку «Азов», бійці якого захищають Маріуполь.

Там додали, що обстежити місце подій повною мірою наразі неможливо через ворожий вогонь.

Також полк опублікував відео з постраждалим військовослужбовцем, який зараз у помірному стані. Двоє інших – під постійним наглядом лікарів. Серед постраждалих цивільних найгірший стан у літньої жінки, повідомили бійці «Азова».

Серед основних симптомів у постраждалих:

гіперемія обличчя;

підвищення артеріального тиску;

сухість та печія в області ротоглотки і слизових ділянок очей.

«Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий», – додали в «Азові».

Нагадаємо, що Міністерство оборони України перевіряє інформацію про застосування російськими військами хімічної зброї в Маріуполі.

Полк «Азов» заявив, що близько 21:00 11 квітня російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку скинули з ворожого безпілотного літального апарату. Перед цим російський бойовик із так званої «ДНР» і один із керівників «народної міліції ДНР» Едуард Басурін заявив, що українських оборонців Маріуполя потрібно заблокувати на заводі «Азовсталь», а потім застосувати там хімічну зброю.

Маріуполь у блокаді від початку березня. Російські війська щодня обстрілюють ракетами, танками та реактивними системами міську інфраструктуру. На 90% зруйнований житловий фонд міста, загинуло багато мирних мешканців. Щоб приховати свої злочини, загарбники рф спалюють тіла цивільних у мобільних крематоріях.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив про щонайменше 10 тисяч загиблих цивільних, а президент Володимир Зеленський – про десятки тисяч.