Росіяни зруйнували Маріуполь більш ніж на 90%

Російські загарбники зруйнували Маріуполь Донецької області більш ніж на 90%. Водночас 40% міської інфраструктури не підлягає відновленню, заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами. Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли більше 300 таких фактів», – сказав Бойченко під час круглого столу на тему воєнних злочинів Росії в середу, 6 квітня, повідомила прес-служба Маріупольської міськради.

Водночас він додав, що головним злочином росіян є вбивства тисяч мирних жителів. Як наголосив Бойченко, попередні оцінки свідчать, що за місяць російської блокади Маріуполя у місті загинули 5 тис. людей, 210 з яких – діти.

«Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріли майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалися понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя», – сказав мер Маріуполя.

У зв’язку з цим, він звернувся до країн ЄС із закликом посилити санкції проти Росії і, зокрема, запровадити ембарго на російську нафту.