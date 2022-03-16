Пд завалами у драматичному театрі опинились сотні людей

Російські військові цілеспрямовано розбомбили Драматичний театр у Маріуполі. Там перебували сотні людей, зараз вони опинились під завалами.

Як повідомляє міська рада Маріуполя, у середу, 16 березня, росіяни знищили Драматичний театр, що розташований у центрі Маріуполя.

«Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі», – повідомили у мерії Маріуполя.

Інформація щодо постраждалих внаслідок теракту уточняється.

Оновлено. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що окрім театру росіяни бомбардували приміщення басейну, де ховалиись вагітні і жінки з дітьми.

«Так само виключно цивільні перебували і в «Нептуні». Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм! Зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів, не кажучи вже про масштаби руйнувань», – сказав Павло Кириленко.

Нагадаємо, що росіяни сьогодні обстріляли колону автомобілів з мирними жителями Маріуполя, які евакуйовувались до Запоріжжя. Наразі відомо про 5 загиблих і ще кількох постраждалих, у тому числі одна дитина.