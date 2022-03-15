Так виглядала лікарня до початку російського вторгнення

Російські окупанти захопили в заручники лікарів і пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.

«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо в підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», – розповів працівник лікарні, повідомив у себе на сторінці у Facebook Кириленко.

За його словами, йдеться про обласну лікарню інтенсивного лікування у Маріуполі. Днями російські окупанти практично зруйнували медзаклад – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували працювати та лікуватися у пристосованому підвальному приміщенні.

Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що російські військові бомбардували приміщення обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполяа після цього взяли у заручники лікарів та насильно утримують у лікарні близько 400 цивільних осіб.

«Під’їзд до будівлі лікарні неможливий. Навколо горять багатоповерхівки. З лікарні нікого не випускають. Окупанти фактично створили живий щит з людей, яких захопили та утримують», – зазначено у повідомленні.

Маріуполь – місто, яке потерпає від російської агресії чи не найбільше. Мегаполіс із понад 400 тисячами мешканців перебуває в оточенні, звідки окупанти не дозволяють виїжджати і не впускають гуманітарну допомогу. У місті немає світла, води, тепла, практично відсутній мобільний зв’язок, закінчуються запаси продуктів та води. Крім того, місто нещадно бомблять. 9 березня внаслідок авіаудару по пологовому будинку та лікарні 17 людей отримали поранення, троє – загинули. 13 березня стало відомо, що одна з вагітних жінок, які тоді постраждали, померла разом із ненародженою дитиною. Загалом від бомбардувань загинули вже майже 2200 мешканців міста. Лише 14 березня з Маріуполя гуманітарним коридором вперше вдалося евакуювати людей. Майже 150 легкових автомобілів змогли виїхати з міста.