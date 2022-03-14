Маріуполь є однією з найгарячіших точок бойових дій та оточений росіянами фактично з перших днів війни

Упродовж 14 березня гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя змогли виїхати майже 150 легкових машин. Це перші маріупольці, яким вдалося евакуюватися з міста: понад тиждень росіяни порушували режим тиші і таким чином не давали гуманітарному коридору спрацювати.

Як повідомила під час брифінгу віце-прем’єр-міністерка з реінтеграції Ірина Верещук, усім евакуйованим надається допомога, у тому числі з безпечним розміщенням. Точна кількість людей, яким вдалося покинути Маріуполь, поки що невідома. Водночас окупанти тримають у Бердянську заблокованою колону гуманітарного вантажу для Маріуполя.

Загалом 14 березня спрацювали сім із 10 гуманітарних коридорів. З Київської області вдалося врятувати 2 028 людей – з Гостомеля, Немішаєвого, Ворзеля, Дмитрівки, Перемоги. Ще 1780 людей вивезли з Луганської області – з Сєвєродонецька, Попасної, Гірського, Рубіжного, Кремінної та Лисичанська.

У Броварському районі Київської області росіяни порушили режим тиші: колони автобусів для евакуації не змогли проїхати до сіл Богданівка, Нова Богданівка та Бобрик. Крім того, окупанти провокували бойові зіткнення в Попасній та Рубіжному, і людей вивозили з-під обстрілів.

Нагадаємо, що гуманітарний коридор з Маріуполя – перший, який погодили Україна та Росія. Він мав запрацювати ще 5 березня, проте відтоді окупанти постійно порушували режим тиші та не давали ні виїхати людям з міста, ні доправити до Маріуполя гуманітарну допомогу.

Маріуполь є однією з найгарячіших точок бойових дій та оточений росіянами фактично з перших днів війни. Тиждень тому від зневоднення тут померла 6-річна дівчинка. 9 березня окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок, унаслідок чого загинули троє людей. Одна з вагітних жінок, яка перебувала в пологовому будинку під час обстрілів, померла 13 березня, її дитина теж не вижила. Загалом у Маріуполі росіяни вбили вже більше 2 тисяч мирних мешканців.