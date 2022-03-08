Володимир Зеленський вкотре закликав світових лідерів закрити небо над Україною

У Маріуполі, що оточений російськими військами, від зневоднення померла дитина. Про це під час звернення повідомив президент Володимир Зеленський та вкотре закликав світових лідерів закрити небо над Україною.

«Почуйте мене сьогодні, шановні партнери: від зневоднення померла дитина. У 2022 році. Ми боремося вже 13 день, знищуємо окупантів всюди, де можемо, але є небо: сотні крилатих ракет, літаків та вертольотів окупанта. Ми їх знищуємо, але вони мають ще досить машин та ракет для вбивства мирних людей. 13 днів ми чуємо тільки обіцянки, що ось-ось буде допомога у небі, нам передадуть літаки. Провина за кожну смерть в Україні від авіаударів та в заблокованих містах безумовно на Росії, але відповідальність – і на тих, хто 13 днів не може ухвалити очевидно необхідне рішення і не убезпечив українське небо, хоча може це зробити», – зазначив президент України.

У Маріупольській міській раді уточнили, що через зневоднення загинула 6-річна місцева жителька Таня. Мама дівчинки також не вижила.

«За цією історією життя 6-річної Тані, яку ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя. Ми не можемо собі уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому невинній дитині. Останні хвилини свого життя вона була одна, знесилена, злякана, яка відчуває страшну спрагу. Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу», – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Володимир Зеленський нагадав, що була домовленість з Росією про гуманітарні коридори, проте росіяни обстріляли колони та зірвали евакуацію і доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя вже двічі. Зараз є домовленість про гуманітарний коридор і йде евакуація людей з Сум до Полтави.

«Мені сказали, що “Червоний хрест” забороняє нам використовувати емблему на машинах гуманітарних місій. І це показово. Це говорить дуже багато: про те, що деякі дуже впливові люди вирішили поставити на українцях хрест. Але ми цього не допустимо, я не допущу. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну», – сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що продовжуються переговори з лідерами та парламентарями різних країн, які можуть допомогти Україні. Так, за останню добу відбулися переговори з президентом Литви Ґітанасом Науседою, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

«Але є речі, які не залежать від переговорів, а залежать від людяності, яка має перемогти у провідних столицях, має перемогти страх, будь-які вигоди. І тоді ми побачимо, що українське небо – безпечне, а міста – розблоковані. Якщо світ буде осторонь – він втратить себе назавжди», – відзначив український президент.

Сьогодні, 8 березня, із Запоріжжя до Маріуполя виїхали вантажівки з гуманітарною допомогою та понад 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають евакуювати цивільних, повідомила віце-прем’єр-міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, пише «Суспільне».

За її словами, ще 5 березня Росія зобов’язалася дотримуватися режиму припинення вогню, аби створити гуманітарний коридор для евакуації людей з Маріуполя, однак він запрацював лише сьогодні. Водночас вона повідомляє, що російські військові вже обстрілюють напрямок руху гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, що раніше НАТО відмовився втручатися у війну і забезпечити безпольотну зону над Україною. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг також спрогнозував ескалацію російського вторгнення в Україну найближчими днями.

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