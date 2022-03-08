Рятувальники на ношах виносять людей з пожежі

У понеділок, 7 березня, росіяни вбили у Миколаєві чотирьох людей. Того ж дня внаслідок ворожих обстрілів на Миколавщині виникло 11 пожеж, повідомили у ДСНС.

Рятувальникам вдалося врятували вісьмох людей, їх оперативно вивели з пожеж. З-під завалів будинків у місті дістали п'ятьох осіб, їх госпіталізували до лікарень.

Попри те, чотирьом мешканцям Миколаєва врятуватися не вдалося, за даними ДСНС, їх розстріляли росіяни. Особисті дані загиблих людей ще не встановлені, а також не повідомляють обставин та деталей їх загибелі.

До слова вранці того ж дня, 7 березня, у Миколаєві російська крилата ракета «Калібр» влучила у військову казарму. Через це загинули 8 солдатів, а ще 8 зникли безвісти. А пізно ввечері у Сумах російські війська почали повітряну атаку. Внаслідок авіабомбардування там загинуло дев'ять людей, серед них двоє дітей.

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