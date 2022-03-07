Так виглядають російські крилаті ракети «Калібр»

У понеділок вранці, 7 березня, російська крилата ракета «Калібр» влучила у військову казарму у Миколаєві. Через це загинули 8 солдатів, ще 8 зникли безвісти. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, додавши, що ще 19 людей – поранені.

«О 05:15 ранку засранці атакували наше місто, підло та цинічно, коли люди спали. Крилата ракета «Калібр» прилетіла у 79 бригаду, солдати у казармі просто спали. Я неймовірно злий, але ми їм це все повернемо», – сказав Віталій Кім у відеозверненні в Telegram.

За словами Кіма, в окупантів була команда будь-якою ціною взяти місто. Вони заходили у місто з трьох напрямків. Але ЗСУ дали їм відсіч.

«Ми знаємо, що їх кинули їхні командири, після певних поворотних моментів. Загалом ми відбилися, добре їх покарали. Але жертви є, саме через те, що росіяни цинічно вдарили «Смерчами», «Градами» і крилатими ракетами по нашому місту», – додав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Кім наголосив, що українським військовим довелося вступити з росіянами в ближній бій.

До слова, крилаті ракети «Калібр», якими обстріляли Миколаїв, створені і виготовлені росіянами. Ці ракети використовують для ураження наземних цілей. Лише за п'ять днів вторнення в Україну, росіяни 113 разів використовували «Калібр» під час бомбардувань мирних міст.

Цього ж дня, 7 березня, росіяни завдали авіаудар по «Макарівському хлібозаводу» на Київщині, рятувальники витягнули з-під завалів тіла 13 людей. А у Гостомелі окупанти розстрілялиголову громади Юрія Прилипка, коли той роздавав продукти постраждалим від війни мешканцям.

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