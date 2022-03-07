Юрія Прилипка розстріляли, коли він роздавав продукти людям

Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської громади на Київщині Юрія Прилипка, коли той роздавав продукти постраждалим від війни мешканцям.

«Голова Гостомельської громади Юрій Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти», – йдеться в повідомленні Гостомельскої селищної ради у понеділок, 7 березня, у Facebook.

У селищній раді зазначили, що селищний голова міг пересидіти в підвалі, але він вирішив допомагати людям навіть під обстрілами окупантів і загинув.

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