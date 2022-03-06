Анастасія Гвоздецька разом із друзями розвозила їжу мешканцям Бучі

У місті Буча на Київщині російські окупанти розстріляли автомобіль волонтерів, які довозили гуманітарну допомогу місцевим мешканцям та в притулок для собак. Унаслідок обстрілу загинула випускниця Національного педагогічного університету Анастасія Гвоздецька та двоє її колег.

«Російські окупанти розстріляли трьох волонтерів, в той момент, коли вони намагалися допомогти їжею місцевим», – повідомили 5 березня в місцевій групі міста Бучі у Facebook.

У неділю, 6 березня, стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула випускниця Національного педагогічного університету імені Драгоманова Анастасія Гвоздецька. Співчуття у зв’язку із загибеллю дівчини висловив ректор університету.

«У нашій Драгомановській родині втрата… Війна забрала сміливу, чуйну, світлу, добру дівчинку – випускницю 2018 року факультету спеціальної та інклюзивної освіти Гвоздецьку (Яланську) Анастасію. Її розстріляли російські війська під час руху машиною в районі Бучі, коли вона везла продукти харчування місцевим жителям», – йдеться у повідомленні на сторінці університету у Facebook.

Колеги Анастасії повідомляють, що цивільний автомобіль волонтерів у Бучі окупанти розстрілювали прицільно. Разом з дівчиною їхали ще двоє волонтерів, які теж загинули на місці. Їхні прізвища наразі невідомі.

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