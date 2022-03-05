Російські загарбники, які вторглися в Україну з наміром повалити владу та взяти країну під свій контроль, застрелили жінку та її 17-річну дитину, які перебували в автомобілі.

Інцидент стався у п’ятницю, 4 березня. Загалом в автомобілі їхали шестеро цивільних, повідомила Київська обласна прокуратура.

«4 березня 2022 року шестеро осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V», які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років», – сказано в повідомленні.

Злочин загарбників українські правоохоронці розслідуватимуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.