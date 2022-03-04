Місто Тростянець у Сумській області захопили й окупували ворожі російські загарбники, повідомив у п’ятнницю, 4 березня, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, росіяни контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках. Вони попередили медиків, що розстріляють їх, якщо ті виїдуть самостійно. «Швидку» з інших населених пунктів не пускають.

«Місцеве населення немає можливості купити продукти та інші товари. Всі магазини пограбовані, в місті постійно проводять обшуки й працюють снайпери. Також немає можливості потрапити в місто, щоб допомогти населенню», – розповів Живицький.

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